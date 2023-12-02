البطولة العربية للدراجات على الطريق (13 الى 23 ديسمبر بالسعودية) : المنتخب التونسي في الموعد ممثلا ب10 دراجين

ستكون تونس ممثلة ب10 دراجين في البطولة العربية للدراجات على الطريق المقرر إقامتها من 13 الى 23 ديسمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض حسب ما افاد به "وات" اليوم السبت نوفل المرشاوي رئيس الجامعة التونسية للدراجات.



واشار رئيس الجامعة الى ان المنتخب التونسي تحت قيادة المدربين علي المرايحي واشرف الفطناسي سيضم في المجموع 10 دراجين موزعين بين اصناف الاكابر (ماهر حابورية وعزيز دلاعي) والاواسط (وسيم بن مطير ومحمد علي الجبالي) والناشئين (ريان دقاشي ويحي بليلي ومحمد لؤي شيبوب) والناشئات والوسطيات (امنة معتمد والمى عبورد وياسمين الشهايبي).

واعرب نوفل المرشاوي عن امله في ان ترتقي هذه المشاركة الى مستوى التطلعات وتقترن بتحقيق نتائج مشرفة من خلال الصعود باكثر من دراج على منصة التتويج مبينا ان محدودية الموارد المالية منعت الجامعة من تشريك ستة عناصر في كل صنف وفق ما تسمح به لوائح البطولة.



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يذكر ان قائمة البلدان المشاركة تضم تونس والسعودية والجزائر والامارات والبحرين والعراق والكويت وسوريا وقطر وعمان والمغرب ومصر وليبيا.