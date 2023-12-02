الداخلية: تفكيك خلية موالية لـ "تنظيم داعش" الإرهابي كانت تخطط للسطو على شركة بالوطن القبلي

تمكّنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصّة للأمن الوطني بإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مُؤخرا، من كشف وتفكيك خلية تضم ستة عناصر موالية لما يسمى بـ "تنظيم داعش" الإرهابي وإيقاف جميع عناصرها.



وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها يوم أمس، بأنه بالتحرّي معهم اعترفوا بنشاطهم عبر الفضاء الافتراضي لفائدة التنظيم الإرهابي المذكور والتخطيط لتنفيذ عمل نوعي يستهدف إحدى الشركات المنتصبة بجهة الوطن القبلي وذلك بالسطو في إطار ما يُعرف بـ "الإحتطاب".

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