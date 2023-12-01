صدور الأمر المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية

صدر اليوم الجمعة بالرائد الرسمي الأمر المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.
ونص الأمر في فصله الثاني على أنه لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كلّ مترشح تم قبول ترشحه لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 ما يعادل أربعة أخماس السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات.
كما نص في فصله الثالث على أنه سيتم احتساب السقف الجملي للإنفاق، المحدد لكلّ دورة انتخابية ولكلّ مترشح، على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية المعنية وذلك على النحو التالي :
- ألف دينار عن كل ألف ناخب بالنسبة إلى العمادات التي يقل عدد الناخبين فيها عن ألفي ناخب.
ونص الأمر في فصله الثاني على أنه لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كلّ مترشح تم قبول ترشحه لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 ما يعادل أربعة أخماس السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات.
كما نص في فصله الثالث على أنه سيتم احتساب السقف الجملي للإنفاق، المحدد لكلّ دورة انتخابية ولكلّ مترشح، على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية المعنية وذلك على النحو التالي :
- ألف دينار عن كل ألف ناخب بالنسبة إلى العمادات التي يقل عدد الناخبين فيها عن ألفي ناخب.
- ثمانمائة دينار عن كل ألف ناخب بالنسبة إلى العمادات التي يتراوح عدد الناخبين فيها بين ألفي ناخب وخمسة آلاف ناخب.
- ستمائة دينار عن كل ألف ناخب بالنسبة إلى العمادات التي يزيد عدد الناخبين فيها عن خمسة آلاف ناخب.
ونص الأمر على أن تمويل حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 يكون بالتمويل الذّاتي والتمويل الخاص دون سواهما على أن يكون السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات مساويا لمجموع التمويل الذّاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا.
وستتولى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات احتساب السقف الجملي للإنفاق استنادا إلى أحكام الفصل 3 من هذا الأمر وتنشره عبر موقعها الإلكتروني وبكلّ الوسائل المتاحة.
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