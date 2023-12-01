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وزير السياحة يتفق مع نظيرته الإيطالية على تنظيم تظاهرة سياحية تونسية إيطالية في تونس خلال مارس 2024

Publié le Vendredi 01 Decembre 2023 - 20:58 قراءة: 0 د, 36 ث
      
اتفق وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، ونظيرته الإيطالية، دانيالا سانتانشي، على تنظيم تظاهرة سياحية تونسيّة إيطالية في تونس خلال شهر مارس 2024.

وسيوقع الجانبان في هذه التظاهرة، التي سيحضرها وفد إيطالي رفيع المستوى تترأسه وزيرة السياحة الإيطالية، على مذكرة تفاهم، بحسب بلاغ صادر عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية، الجمعة.

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وجاء الاتفاق خلال جلسة عمل أجراها الطرفان في إطار الزيارة الرسمية، التّي يؤديها وزير السياحة إلى مدينة ميلانو الإيطالية من 01 إلى 03 ديسمبر2023 بمناسبة مشاركة تونس، كضيف شرف، في المعرض الدولي للصناعات التقليدية من 2 الى 10 ديسمبر 2023 بميلانو.

كما تم خلال الجلسة التأكيد على البحث عن سبل جديدة للتعاون المشترك في مجالي السياحة والصناعات التقليدية، لا سيما، على مستوى الاتصال والترويج للوجهتين السياحيتين التونسيّة والإيطالية.


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