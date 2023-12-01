رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية يسلم رئيس الحكومة التقرير السنوي للهيئة لسنة 2022

سلم رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي، لرئيس الحكومة أحمد الحشّاني، اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، التقرير السنوي للهيئة لسنة 2022، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.



وتطرق اللقاء إلى جملة من المواضيع التي تهم عمل الهيئة، وخاصة دورها في إبداء الرأي في مجال النصوص القانونية ومتابعة التقارير وتطبيق التوصيات المنبثقة عنها، إلى جانب المسائل المتعلقة بالتصرف والتنظيم في المنشآت العمومية.

كما تم التعرض إلى التقدم المسجل في مجال الصلح الجزائي، وأعمال لجنة التدقيق الخاصة بالانتداب والادماج في القطاع العمومي، إلى جانب وضعية الأملاك المصادرة.

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