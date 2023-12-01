محكمة الاستئناف بقابس تقضي بالاعدام في حق شخصين مورطين في أحداث العين السخونة

أصدرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم محكمة الاستئناف بقابس حكمها في ما أصطلح على تسميته ب " قضية عين السخونة ".

وذكرت المحامية عن عدد من المتهمين في هذه القضية هدى بن خليفة في تصريح لمراسل -وات- ان المحكمة قضت بالاعدام في حق شخصين أحدهما في حالة فرار وباسقاط حكم الاعدام عن 04 متهمين أخرين والحكم عليهم بعشرين سنة سجنا.



كما قضت هذه المحكمة باسقاط حكم بالسجن مدى الحياة عن متهم في هذه القضية وحكمت عليه بثمانية سنوات سجنا وقضت بالسجن لمدة 04 سنوات في حق 11 متهما آخرين وباقرار تعويضات مالية لأهالي الضحايا الثلاث في تلك الأحداث.



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وكانت منطقة " العين السخونة " الواقعة بين دوز من ولاية قبلي وبني خداش من ولاية مدنين قد شهدت في 12 ديسمبر 2020 أحداث عنف بين سكان هاتين المنطقتين بسبب خلاف عقاري انجر عنها وفاة 03 أشخاص وجرح أكثر من سبعين آخرين وتسجيل أضرار مادية مختلفة.

وقد تم على خلفية هذه الأحداث الخطيرة ايقاف 15 شخصا كانوا قد تورطوا في هذه القضية وقضت المحكمة الابتدائية بقابس في حقهم بأحكام مختلفة. وكانت منطقة " العين السخونة " الواقعة بين دوز من ولاية قبلي وبني خداش من ولاية مدنين قد شهدت في 12 ديسمبر 2020 أحداث عنف بين سكان هاتين المنطقتين بسبب خلاف عقاري انجر عنها وفاة 03 أشخاص وجرح أكثر من سبعين آخرين وتسجيل أضرار مادية مختلفة.وقد تم على خلفية هذه الأحداث الخطيرة ايقاف 15 شخصا كانوا قد تورطوا في هذه القضية وقضت المحكمة الابتدائية بقابس في حقهم بأحكام مختلفة.