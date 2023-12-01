ملعب الشاذلي زوين يفتح أبوابه من جديد لاحتضان المباريات الرسمية يوم 15 جانفي القادم

تقرر اليوم الجمعة فتح ملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة لاحتضان المباريات الرسمية بداية من 15 جانفي القادم على أن يتم تحديد طاقة استيعاب المدارج بالتنسيق مع لجنة صلوحية الملاعب والسلط الأمنية، وذلك تفعيلا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد، القاضية بإعادة فتح الملعب في أقرب الآجال.



وقد أشرف رئيس الديوان وزير الشباب والرياضة شكري بن حسن على جلسة العمل بمقر الوزارة، بحضور كل الأطراف المتدخلة، لاتخاذ التدابير اللازمة لفتح الملعب، مستعرضا نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها أمس، وفد من الوزارة وممثلين عن بلدية تونس ووزارة التجهيز والسلط الأمنية والحماية المدنية، مشددا على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لتذليل كل الصعوبات والعوائق التي تحول دون استغلال هذه المنشأة.





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وتمّ الاتفاق رسميا وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب و لرياضة على شبكة التواصل الاجتماعي على إعادة فتح الملعب بداية من 15 جانفي 2024، لاسيما وأن بلدية تونس تعهّدت بالتسريع في الحصول على شهائد المطابقة لمختلف الشبكات بالإضافة إلى شهادة سلامة هياكل هذه المنشأة.



وانطلقت البلدية في إنجاز تدخلات لتأهيل تعشيب أرضية هذا الملعب بداية من يوم 20 نوفمبر الماضي ومن المُرجّح أن تكون الأرضية جاهزة للاستغلال خلال النصف الأول من شهر جانفي 2024 على أقصى تقدير.