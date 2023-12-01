القبض على عنصرين تكفيريين بالقيروان وقفصة

تمكنت وحدات الحرس الوطني بالقيروان وقفصة، من القاء القبض على عنصرين تكفيريين مفتش عنهما، وفق بلاغين صادرين اليوم الجمعة عن الادارة العامة للحرس الوطني.



فقد ألقت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالقيروان، القبض على تكفيري مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الإنتماء الى تنظيم إرهابي، ومحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، حيث أذنت النيابة العمومية بعد مراجعتها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.





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وأوردت الادارة العامة في بلاغها الثاني، أنه تمت مداهمة منزل عنصر تكفيري مصنف يعمل بالشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، وحجز عدادات مسروقة بحوزته.



وأوضحت أن المعني يتصرف فيها بالبيع أو بالتأجير عوضا عن العداد الأصلي، مؤكدة أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه بعد استشارة النيابة العمومية بالمكان.







