وزارة أملاك الدولة تسترجع عقارا فلاحيا بباجة يمسح 7 هكتارات

استرجعت المصالح الجهوية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، بباجة، عقارا دوليا فلاحيا كائنا بمعتمدية مجاز الباب يمسح نحو 7 هكتارات.



وأوضحت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وفق ما نشرته، الجمعة، أن هذا الإجراء نفذ بمقتضى قرار إخلاء صادرعن المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية باجة.

وجرت عملية التنفيذ بحضور كافة السلط الإدارية المتداخلة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية



...



و تم تسليم العقار المسترجع إلى مصالح ديوان الأراضي الدولية بصفة مؤقتة إلي حين الانتهاء من الإجراءات الجارية لإسناده لفائدة العاطلين عن العمل طبقا لمقتضيات المنشور عدد 4/6 المؤرخ في 16 جويلية 2018 .