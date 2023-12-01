نابل: افتتاح مشروع حرفي لفائدة منظوري الاتحاد التونسي لإعانة القاصرين ذهنيا فرع منزل بوزلفة بدعم من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

افتتح، اليوم الجمعة، مشروع لصنع وبيع المرطبات لفائدة منظوري الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا فرع منزل بوزلفة بولاية نابل، والذي تم إنجازه من قبل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق.



ويتمثل المشروع في تجهيز ورشة لصنع المرطبات ونقطة بيع، بهدف تكوين حوالي 15 شخصا من ذوي الاحتياجات الخصوصية في هذا المجال، قصد تنمية قدراتهم وتيسير اندماجهم في سوق الشغل، وفق ما بينه، منسق الوكالة التركية للتعاون والتنسيق في تونس، علي فؤاد جابجي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء

وأضاف المصدر ذاته، ان هذا المشروع يتنزل في إطار جملة من المبادرات التي تشرف الوكالة التركية للتعاون والتنسيق على إنجازها منذ سنة 2012 في عديد المجالات والاختصاصات، ووهو يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتطوير إمكانياتهم بهدف إدماجهم في سوق الشغل.



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وشدّد، في هذا السياق، على أهمية التعريف بهذا المشروع والترويج لمنتجات ذوي الاحتياجات الخصوصّة وتحفيزهم وتمكينهم من تجاوز الصعوبات لضمان نجاح واستمرارية هذا المشروع وتحقيق الاندماج الفعلي في الدورة الاقتصادية.

من جهتها، أكّدت مديرة مركز التربية المختصّة بمنزل بوزلفة، ميساء ناصف، على أهمية هذا التكوين في تنمية مواهب المنتفعين منه في مجال صنع المرطّبات، وعلى دور هذه الورشة في إدماجهم في الحياة المهنية داخل المركز وحتى خارجه من خلال انتدابهم من قبل أصحاب المشاريع بالجهة.

وأضافت أن إدماج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية في المجتمع يعد ضرورة باعتبارهم يتملكون الكثير من المواهب والقدرات التي تحتاج الى التشجيع وإيجاد الحلول للصعوبات التي تعترضهم وذلك بتضافر جهود الجميع لضمان نجاح هذه الفئة في المجتمع.

يذكر ان الوكالة التركية للتعاون والتنسيق قد فتحت مكتبا قارا لها في تونس منذ سنة2013 وذلك بمقتضى اتفاق بين تونس وتركيا سنة 2012 يهدف إلى تعزيز التعاون في المجال التنموي والاقتصادي والاجتماعي بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والجمعيات، وساهمت طيلة هذه الفترة في بعث أكثر من 200 مشروع في مجالات مختلفة من بينها 12 مشروع موجه لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في شكل هبات تتمثل في البناءات أو توفير المعدات و التجهيزات.