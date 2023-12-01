ذوو الاعاقة دون حقوق رغم مرور 31 سنة على اقرار اليوم العالمي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة (ابصار)

قالت نائبة رئيس جمعية إبصار، بسمة السوسي، الجمعة بتونس "انه بعد مرور 31 سنة من اعتماد اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (سنة 1992) الموافق ليوم 3 ديسمبر من كل سنة، لا يزال الاحتفاء بهذا اليوم يمثل فرصة للتذكير بأن هذه الفئة لا يستفيد بحقوقها ولا تتمتع بمقومات المواطنة الكاملة والحياة الكريمة".



وشددت السوسي، في تصريح ل(وات) على هامش تظاهرة انتظمت اليوم بمدينة الثقافة بتونس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، "انه رغم ترسانة النصوص القانونية المتوفرة في تونس، لا تتمتع هذه الفئة بحقهم في التعليم والصحة والنقل والتشغيل وغيرها من الحقوق.





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وقالت: “من الضروري ان تتم اليوم مراجعة البرامج التعليمية وضمان نفاذ الاشخاص ذوي الاعاقة الى التعليم، مما يضمن حصولهم على العمل” مشددة على ضرورة تشريك الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار بما يضمن مشاركتهم الفعالة في الحياة العامة والسياسية.



واعتبرت أن تغيير العقليات لا يمكن أن يتحقق اليوم إلا من خلال تطبيق القانون وضمان بنية تحتية تراعي الاحتياجات الخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لهم أيضا الحق في الترفيه والوصول إلى الثقافة والمعلومات.



من جانبه، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في تونس، أرنود بيرال، أنه على الرغم من وجود إطار قانوني دولي يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به في العالم وفي تونس في هذا المجال.



وقال في تصريح ل(وات) "ان منظومة الأمم المتحدة، قد اعتمدت منذ سنة 2018، استراتيجية لإدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناهجها وبرامجها في جميع أنحاء العالم، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به".



وأضاف أن "ثقافة الادماج وإمكانية النفاذ لمختلف الخدمات لم يتم اعتمادها بشكل كامل بعد في ممارساتنا، وفي عملية صنع القرار لدينا، وفي سياساتنا العامة وميزانياتنا".



واقر بيرال بأن الإطار القانوني والاليات وكذلك الإرادة السياسية متوفرة في تونس لكن لابد من بذل مزيد من الجهود فيما يتعلق بإنفاذ القانون وتطبيق المعايير في البناءات وتمكين هذه الفئة من النفاذ إلى الخدمات العمومية بالإضافة إلى ضمان سياسة اتصالية دامجة مؤكدا على ضرورة ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص العمل.



وشدد بيرال على أن منظومة الأمم المتحدة في تونس تعمل بالتنسيق مع كافة الهيئات المؤسساتية ومنظمات المجتمع المدني على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



من جهتها، أكدت رئيسة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس، ريم فيالة، "أن اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل فرصة حاسمة للتذكير بأهمية ضمان الوصول إلى الحقوق الأساسية بصفة عادلة، وعدم التمييز والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة.



وقالت "لا تقتصر حقوق النفاذ بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة على الممرات الخاصة في البنايات، بل تشمل أيضًا النفاذ إلى المعلومات والتعليم والتوظيف والرعاية الصحية والثقافة والنقل والتكنولوجيا والعديد من المجالات الأخرى".



وقالت: "إن الأمر يتعلق برفع مستوى الوعي وتوفير المعلومات الأساسية لعامة الناس حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز دمجهم في جميع جوانب الحياة".



