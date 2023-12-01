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الحمامات: القبض على أجنبي حوّل منزلا إلى ''كنيسة'' لممارسة الشعائر الدينية

Publié le Vendredi 01 Decembre 2023 - 15:32 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تمكن فريق أمني تابع لمنطقة الأمن الوطني بالحمامات من القبض على شخص أجنبي من أجل الاشتباه في الانتماء لتنظيم محظور، بعد أن توفرت معلومات لدى فرقة الأمن السياحي بالحمامات مفادها تردد مجموعة من التونسيين والأفارقة جنوب الصحراء على منزل بالجهة.


وقال بلاغ صادر عن الادارة العامة للأمن الوطني، بأنه تم للغرض إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وتكوين فريق أمني تابع لمنطقة الأمن الوطني بالحمامات والتحول الى المنزل المذكور الذي تبين أنه مُستغل من قبل شخص أجنبي ككنيسة لممارسة الشعائر الدينية والطقوس المسيحية وتم حجز مجموعة من الكتب وتقديمه إلى مقر فرقة الشرطة العدلية بالحمامات.
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وبالتحري مع ذي الشبهة بحضور محاميته،  أكد أنه يستغل المنزل المذكور على وجه الكراء لممارسة الشعائر الدينية وإقامة اجتماعات وإلقاء محاضرات على أشخاص من جنسيات أوروبية وإفريقية جنوب الصحراء.
 
كما أكد أنه يجمع التبرعات والاكتتاب العمومي دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.وباستشارة النيابة العمومية بقرمبالية أذنت بالاحتفاظ به من أجل "الاشتباه في الانتماء لتنظيم محظور" والأبحاث متواصلة. 


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