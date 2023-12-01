البريد التونسي يمضي اتفاقية شراكة مع "توب نات" لاستخلاص الفواتير عبر القنوات الرقمية للبريد وبالشبكة التجارية لمكاتبه

وقع البريد التونسي، الجمعة، اتفاقية شراكة مع مؤسسة اسداء خدمات الأنترنات "توب نات" لتمكين حرفاء "توب نات" من استخلاص الفواتير بصفة حينيّة باستعمال مختلف قنوات الدفع الرقمي للبريد (تطبيقة D17 وخدمات الدفع عبر الأنترنات...) وعبر الشبكة التجارية لمكاتبه.



وأوضح البريد التونسي، في بلاغ له، أن هذه الإتفاقية تندرج في إطار الاستراتيجية التي وضعها لتحسين الخدمات المسداة لفائدة حرفاء المؤسسات المصدرة للفواتير على غرار مؤسسة "توب نات" وتنويع قنوات الدفع وذلك من خلال تطوير وإطلاق منظومة جديدة "بريد باي" تمكّن من خلاص الفواتير عبر الربط الحيني (واب) مع الأنظمة المعلوماتية لهذه المؤسسات.





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وقد تولى الرئيس المدير العام للبريد التونسي، سامي المكي، امضاء هذه الاتفاقية مع المدير العام لمسدي خدمات الأنترنات "توب نات"، نبيل الدريدي، بالمقر الاجتماعي لـ"توب نات" بحضور إطارات ومسؤولين من المؤسستي



