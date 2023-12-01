وزارة التشغيل تمدّد في آجال الترشح للانتفاع بالمنح المخولة بمشروع مبادرون

قرّرت وزارة التشغيل والتكوين المهني، اليوم الجمعة، التمديد في آجال الترشح للانتفاع بالمنح المخولة بمشروع الادماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" إلى غاية يوم 3 ديسمبر 2023 .





وأوضحت الوزارة، أن التمديد بثلاثة أيام في آجال التسجيل على منصة مبادرون يأتي استجابة لطلبات عدد هام من الشباب المتحصلين على موافقات تمويل لمشاريعهم من البنك التونسي للتضامن، بعد أن حدّدت آجالها في البداية بين يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 إلى غاية أمس الخميس 30 من نفس الشهر.



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وكانت وزارة التشغيل والتكوين المهني يوم 21 نوفمبر الماضي، وقعت اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن لمساندة الباعثين الشبان الذين تحصلوا على الموافقة لاطلاق مشاريعهم لكنهم يواجهون صعوبات في الحصول على التمويل الذاتي في إطار تنفيذ الجزء الأول من مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب مبادرون بكل الجهات.

وأفاد رئيس ديوان وزارة التشغيل عبد القادر الجمّالي خلال التوقيع على الاتفاقية مع المدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، بأن وزارة التشغيل ترتبط بمشروع ممول مع البنك الدولي للانشاء والتعمير يتعلق بمساعدة الباعثين وتمويل جزء من مشاريعهم عبر منح الاستثمار فيما يتولى البنك التونسي للتضامن توفير الجزء المتبقي من التمويل.

وتتولى الوزارة بمقتضى الاتفاقية المذكورة اسناد تمويل الجزء الخاص بالتمويل الذاتي الذي يعجز الباعثون الشبان عن توفيره، وذلك من خلال خط تمويل يوضع على ذمه البنك التونسي للتضامن في حدود 8 مليون دينار. وقال الجمالي أنه سيتم تمويل 800 مشروع في إطار إنجاز الجزء الأول من مشروع مبادرون، بسقف تمويل لا يتجاوز 15 ألف دينار لكل مشروع وفي حدود نسبة تمويل ب50 بالمائة من كلفة المشروع.

ويستهدف مشروع مبادرون، المتحصلين على إشعارات الموافقة على التمويل من قبل البنك التونسي للتضامن من بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة والمسجلين بإحدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل





