أريانة : حملة أمنية بحي التضامن والقبض على 37 مفتشا عنه وحجز مواد مخدرة ومواد غذائية فاسدة وآلات كهرومنزلية

نفذت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالتضامن بإقليم أريانة حملة أمنية أسفرت عن القبض على 37 شخصا محل تفتيش، بينهم خمسة من المصنفين خطيرين تم الإحتفاظ بهم.



وتمت خلال هذه الحملة مباشرة البحث في قضية عدلية من أجل مسك وإستهلاك مادة مخدرة وأقراص مخدرة وحجز 29 قرصا مخدرا، بالإضافة إلى ضبط مخزن عشوائي يحتوي على كمية هامة من الآلات الكهرومنزلية من أجل اعتماد أساليب تجارية ملتوية باستعمال فواتير غير مطابقة للواقع.

كما تمكنت وحدات الحرس الوطني من ضبط مخزن عشوائي وحجز حوالي 300 كغ من المواد الغذائية والستهلاكية تم تخزينها في ظروف صحية غير ملائمة.

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