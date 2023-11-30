أيام قرطاج المسرحية 2023: عرض 18 عملا ضمن قسم "مسرح العالم"

يتابع جمهور الدورة 24 لأيام قرطاج المسرحية من 2 إلى 10 ديسمبر 2023 ثمانية عشر عرضا ضمن قسم "مسرح العالم".



وتمثل الأعمال المبرمجة ضمن هذا القسم 11 بلدا هي فلسطين وسوريا ولبنان وإيران وإيطاليا وفرنسا وسويسرا واسبانيا وروسيا والنرويج وجنوب افريقيا.





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وسيكون حفل الافتتاح الرسمي يوم السبت 2 ديسمبر بالعرض الاسباني "فاينال" الذيةسيقدم على واجهة المسرح البلدي بالعاصمة، ثم يليه في اليوم الافتتاحي نفسه تقديم عرض "كتاب الأدغال" للمخرج الأمريكي "روبرت ويلسون".



وفي ما يلي قائمة الأعمال المشاركة بقسم مسرح العالم :

// "فاينال" (اسبانيا)

// "كتاب الأدغال" : روبرت ويلسون (فرنسا)

// "بلا عنوان" : روميو كاستيلوتشي (ايطاليا)

// "أفريكان بارتي" : أولوي (اسبانيا)

// "كلاش ديجيتال": بيتر بلاشلر (سويسرا)

// "مازلت في طنجة و أنا ممنوعة من السفر-تيريز": بريجيت وولك (سويسرا)

// "المدينة العالمية" : أنا دورا دورنو (ايطاليا)

// "دراكولا" : ينجفيد أسبيلي (فرنسا-النرويج)

// "الدب": ايا أرخيبوف (روسيا)

// "Tempest Project " بيتر بروك ز ماري هيلين استيان (فرنسا)

// "الحصان القاتل": محمد هادي هاشم زاده (إيران)

// "تشيخوف" : ايفجينيا تودوروفا (روسيا) 3D

// "الرياضة و الفتوة و المقاومة" : علي جليجو (إيران)

// "اذا هوى" : علي شحرور (لبنان)

// "أصول" : ياني يونج (جنوب افريقيا)

// "غزال عكا" : جنيد سري الدين ,رائدة طه (فلسطين)

// "الأشجار ترقص أحيانا": أسامة حلال (لبنان /سوريا)

// "بأم عيني 1948": غنام غنام ( فلسطين)

