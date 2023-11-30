تصفيات امم افريقيا للسيدات - فوز تونس على الكونغو 5-2

فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم للسيدات على منتخب الكونغو بنتيجة (5-2) في مقابلة ذهاب الدور الأخير من تصفيات كأس إفريقيا المغرب 2024 ,التي دارت اليوم الخميس بالملعب البلدي بسليمان.



وجاءت أهداف المنتخب الوطني التونسي بواسطة كل من سلمى زمزم في الدقائق (13 و 37 و 53) ومريم حويج في الدقيقة 44 وصابرين اللوزي في الدقيقة 50

وستقام مقابلة الاياب يوم الثلاثاء 5 ديسمبر ببرازافيل.

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