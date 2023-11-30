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تصفيات امم افريقيا للسيدات - فوز تونس على الكونغو 5-2

Publié le Jeudi 30 Novembre 2023 - 18:29 قراءة: 0 د, 20 ث
      
فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم للسيدات على منتخب الكونغو بنتيجة (5-2) في مقابلة ذهاب الدور الأخير من تصفيات كأس إفريقيا المغرب 2024 ,التي دارت اليوم الخميس بالملعب البلدي بسليمان.

وجاءت أهداف المنتخب الوطني التونسي بواسطة كل من سلمى زمزم في الدقائق (13 و 37 و 53) ومريم حويج في الدقيقة 44 وصابرين اللوزي في الدقيقة 50
وستقام مقابلة الاياب يوم الثلاثاء 5 ديسمبر ببرازافيل.


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