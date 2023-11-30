القصرين: تحرير مخالفة إقتصادية ضد وحدة لصنع العلف المركب بسبيطلة من أجل التفريط في مادة علفية مدّعمة بطرق غير قانونية

أفادت المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، سامية البريكي ، اليوم الخميس، بأن أعوان المراقبة الإقتصادية حرّروا مخالفة إقتصادية ضد ممثل قانوني لوحدة مخصصة لصنع العلف المركب بمدينة سبيطلة من أجل التفريط في مادة علفية مدّعمة بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض.





وذكرت البريكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الإدارة الجهوية للتجارة وجّهت اليوم مراسلة للجنة الجهوية لتوزيع الأعلاف لإتخاذ عقوبة ادارية متمثلة في ايقاف تزويد الوحدة المذكورة بمادتي الشعير والسداري، وحجزت الكمية المفرط فيها والمقدرة بـ 108،880 طنا حجزا صوريا.



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وأشارت إلى أن هذه العملية نفّذها مساء أمس الأربعاء فريق مشترك متكوّن من أعوان المراقبة الإقتصادية وممثلين عن ديوان الحبوب ودائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة، وأشرف عليها والي الجهة رضا الركباني، وتندرج في إطار مراقبة مسالك توزيع المواد العلفية والتصدّي للممارسات الإحتكارية والإتجار فيها على خلاف الصيغ القانونية.