القبض على سبعة مروجي مخدرات وحجز 350 قرصا مخدرا

تمكنت الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدرات للحرس الوطنـي بالعوينة، بناء على عمل إستعلامي دقيق وتكثيف المراقبات الميدانيّة، من إلقاء اُلقبض على خمسة مروجي مخدرات وحجز 350 قرصا مخدرا مدرجة بالجدول "ب"، الى جانب مبلغ مالي هام متأت من عائدات الإتجار بالمواد المخدرة.



وأفادت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الخميس، بأن ممثِّل النيابة العموميّة لدى المحكمة الإبتدائيّة بتونس 1 ، أذن للوحدة المذكورة بعد استشارته بمباشرة محضر عدلي في الغرض.





...



وأشارت الى أن هذه العملية، تندرج في إطار جهود وحداتها في مكافَحة كلّ مظَاهر اُلْجريمة اُلمـنظَمة، وتعقب الشبكات المختصة في الإتجار بالمواد المخدرة خاصّة بمحيط المؤسسات التربوية والرّياضية.



وأضافت في نفس البلاغ، أن الفرقة المذكورة، تمكنت أيضا من إلقاء القبض على شخصين من كبار المروجين الذين ينشطون في محيط القاعات الرياضيّة والمؤسسات التربويّة والثقافيّة بجهة الجبل الأحمر بتونس العاصمة.



وأوضحت أن الأول صادرة في شأنه 4 مناشير تفتيش والثاني 12 منشور تفتيش ومحكوم بـ 6 سنوات سجن، مؤكدة أنه تمّ إتخاذ جميع الإجراءات القانونية في شأنهما وإحالتهما على العدالة.