قبلي: انطلاق تنفيذ المشروع التنشيطي سفراء المواطنة بدار الشباب بالمنصورة

بدعم من الادارة العامة للشباب، انطلقت دار الشباب بالمنصورة من معتمدية قبلي الشمالية في انجاز المشروع التنشيطي سفراء المواطنة الذي يمتد الى موفى السنة الجارية تحت شعار "شباب مواطن وصانع للقرار".

وأوضح مدير دار الشباب بالمنصورة ومنسّق المشروع، نوفل مرابط، اليوم الخميس، أن عدد المستهدفين من هذا المشروع يناهز 100 شاب من قرى المنصورة والرابطة وطمبار وتلمين وتنبيب والجديدة، بهدف ترسيخ قيم المواطنة لدى هؤولاء الشباب، وتعزيز مشاركتهم في الشأن العام، علاوة على تكوين سفراء للمواطنة بهذه القرى.

وأضاف المصدر ذاته أن الهدف المميّز للمشروع، والّذي سيتم العمل عليه بداية من السنة المقبلة، يتمثل في بعث أكاديمية للمواطنة بدار الشباب المنصورة، مشيرا الى مشاركة عدد من الادارات الجهوية وجمعيات المجتمع المدني في انجاز المشروع الذي انطلق عبر تنظيم رحلة تكوينية حول المواطنة الفاعلة توجهت الى منطقة قصر غيلان، ليتواصل يوم غد من خلال تنظيم امسية تنشيطية حول المواطنة تتخللها عملية بيضاء للاقتراع بالمعهد الثانوي بطمبار.

ويشمل برنامج المشروع أيضا يوما مفتوحا حول بعث المشاريع بمنطقة المنصورة، ويوما تحسيسيّا حول السلامة المرورية بقرية تلمين، علاوة على تنظيم حملة للعمل التطوّعي والتشجير بقرية الرابطة، ليكون الاختتام بدار الشباب المنصورة يوم 30 ديسمبر المقبل عبر بعث نواة لاكاديمية المواطنة.

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