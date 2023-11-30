بن عروس: متابعة كافة المشاريع المبرمجة بمخطّطات بلدية بن عروس

في إطار متابعة المشاريع المبرمجة بمخطّطات البلديات في ولايات بن عروس، سواء منها التي في طور الانجاز، أو في طور الدراسة، أو المعطلة، خصّصت جلسة عمل عقدت بمقر ولاية بن عروس لمتابعة ومناقشة مشاريع بلدية بن عروس والتي تغطي كلا من معتمديتي بن عروس والمدينة الجديدة.



ووفق مصالح ولاية بن عروس، فقد تم استعراض كافة المشاريع، وجردها مشروعا مشروعا، والنظر في نسق تقدم أشغال المشاريع التي دخلت طور الانجاز، حيث أكــد والــي بن عروس، عز الدين شلبي، على ضرورة الاتصال بالمقاولات المكلفة بالأشغال لحثّها على التسريع في نسق الأشغال واحترام الآجال التعاقدية والقانونية وتشكيل لجنة فنية من قبل الإدارة للرقابة والمتابعة والتفقّد.

أما بالنسبة للمشاريع المعطّلة، فقد تم الاتفاق على إحالة وإدراج أحد المشاريع المعطلة على أنظار اللجنة الجهوية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية، وحثّ مكاتب الدراسات للمشاريع الــمُقترحة والمبرمجة على استعجال إنهاء الدراسات الفنية المتعلقة بها حتى تنطلق الأشغال في أقرب الاوقات.



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في نفس السياق، دعا والي الجهة البلدية إلى الشروع في إعداد الدراسات الفنية لجملة من المشاريع الحيوية والتي تعتبر مطلبا لأهالي المنطقة على غرار إحداث سوق مركزية عصرية بها مأوى "تحت أرضي" للسيارات ومركزا تجاريا ومسرحا للهواء الطلق.

يذكر أن أغلب المشاريع المدرجة بالمخطط البلدي لبلدية بن عروس، والتي تغطي كلا من معتمدية بن عروس ومعتمدية المدينة الجديدة، تتعلق بالنظافة والبيئة وتنظيف وجهر مجاري مياه الأمطار، وإزالة كافة مخفّضات السرعة وإعادة تركيزها وفقا للمقايس الفنية المعتمدة، وإعادة تأهيل الحدائق العمومية وصيانتها، وإزالة كافة المفترقات الدائرية وإعادة تركيزها بطريقة تنسجم وجمالية مداخل معتمديتي المدينة الجديدة وبن عروس، إلى جانب تهيئة وصيانة كافة المقابر بالجهة، وتغيير كافة فوانيس الإنارة العمومية واستبدالها بفوانيس حديثة وذكية، وإحداث شبكات للإنارة العمومية في بعض الأحياء.

ومن أهم المشاريع التي تمت برمجتها تهيئة الملاعب الرياضية أمام القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات في بن عروس، وتهيئة المنتزه الحضري بغابة بن عروس، وتركيز شبكة لتصريف مياه الأمطار بالياسمينات ونهج الجامع.

