المنستير: إدارة موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" تغلق الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير

أغلقت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" منذ مساء أمس الأربعاء الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقعها، وفق ما أفادت به مديرة إذاعة المنستير، ليليا بن الشيخ العجرة، اليوم الخميس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وأوضحت مديرة إذاعة المنستير أن إدارة "فاسبوك" علّلت عملية غلق الصفحة بـ"نشر محتوى يتعارض مع معايير المجتمع في ما يتعلق الأفراد والمنظمات الخطيرة"، مشيرة إلى أنّ إذاعة المنستير فتحت صحفة جديدة على نفس الموقع، وأعلمت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية بموضوع الغلق.





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يشار إلى أنّ إذاعة المنستير خصصت جميع برامجها ليوم أمس للحديث عن القضية الفلسطينية في إطار اليوم الإعلامي المفتوح لدعم القضية الفلسطينية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق لـ 29 نوفمبر من كلّ سنة والذي دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1977 إلى الاحتفال به.