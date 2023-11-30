3سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة ادارية لامراة وشابين من اجل الانضمام لتنظيم ارهابي داخل البلاد

اصدرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،حكما ب3 سنوات سجنا ومراقبة ادارية في حق امراة وشابين من اجل تهمة الانضمام داخل تراب الجمهورية لتنظيم ارهابي اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اهدافه ،وذلك على خلفية تواصلهم مع عناصر كتيبة عقبة ابن نافع الارهابية والانضمام لها.



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