البرلمان يصادق على ميزانية وزارة النقل وسط دعوات للاهتمام بالنقل الجهوي والوطني

وتقاطعت تدخلات النواب خلال الجلسة على مستوى عديد النقاط تتمثل في الاهتمام بالنقل المدرسي والريفي وشركات النقل الجهوي الى جانب اسطول النقل بشكل عام او افتقادها بشكل عام على مستوى عديد المناطق النائية على غرار خط ماجر ام القصاب.وأثار عديد النواب، خلال الجلسة الحاجة الى مزيد تطوير شركات النقل على غرار شركة الخطوط التونسية والحاجة الى مزيد تطويرها للاستمرار في تحقيق نتائج ايجابية الى جانب ايجاد حلول لمشكلة شركة نقل تونس والعمل على توفير اعوان استخلاص على مستوى الحافلات.واشتكي عديد النواب، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، من نقص أسطول النقل وخاصة خلال الفترات المسائية مما يحرم عديد التلاميذ ومستخدمي شبكة النقل من التنقل.كما اثار النواب مشكلة شركات النقل الجهوي على غرار الشركة الوطنية بمدنين وشركات جهوية اخرى وتتصل هذه المشاكل بنقص الاسطول و نقص الاعوان و محدودية الصيانة.