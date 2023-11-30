المجيدي: الحافلات المستعملة الموردة الى تونس ليست معطبة وشراء الحافلات الجديدة مكلف لشركات النقل





ولاحظ المجيدي، في اجابته على اسئلة نواب الشعب خلال جلسة عامة، الاربعاء، مخصصة للمصادقة على ميزانية الوزارة لسنة 2024، ان اقتناء الحافلات العادية الجديدة يكلف مالا يقل عن 450 الف دينار في حين تبدأ اسعار الحافلات المزدوجة انطلاقا من 560 الف دينار



اكد وزير النقل ربيع المجيدي، ان الحافلات المستعملة الموردة الى تونس مؤخرا ، بشكل استثنائي، ليست معطبة بل ان التوريد قائم على كراس شروط ويتم ايفاد مهنديسين تابعين لهياكل حكومية للتثبت من مطابقة هذه الحافلات وانتقاء ما يستجيب الى الشروطولاحظ المجيدي، في اجابته على اسئلة نواب الشعب خلال جلسة عامة، الاربعاء، مخصصة للمصادقة على ميزانية الوزارة لسنة 2024، ان اقتناء الحافلات العادية الجديدة يكلف مالا يقل عن 450 الف دينار في حين تبدأ اسعار الحافلات المزدوجة انطلاقا من 560 الف دينار

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ولاحظ ان عملية التوريد كلفت 6500 اورو للحافلة العادية و 13 الف اورو للحافلة المزدوجة وهي اقل تلويثا من الحافلات المتوفرة لدى الشركات العاملة في قطاع النقل.





واشار ان الوزارة تراعي الوظيفة الاجتماعية لقطاع النقل خاصة وان تعريفة النقل على خط الشبكة الحديدية السريعة تقارب 700 مليم في حين ان المشروع كلف مبلغا يناهز 1217 مليون دينار.



وبين وجود استثمارات في قطاع الحافلات، لافتا الى ان عدم سرعة وتيرة تركيب الحافلات في تونس من قبل بعض المزودين واضطرار الوزارة الغاء بعض الصفقات مع الموردين في تونس تساهم في تأخر الحصول على بعض الاقتناءات.



ولاحظ في سياق النقل الجماعي غير المنتظم ان الولاة شرعوا في تحديد حصص النقل العمومي غير المنتظم بعد صدور الامر عدد 587 لسنة 2023 والذي يعمل على تدارك النقص على مستوى منح التراخيص والمعطل منذ جويلية 2021.