المجيدي : تونس تستعد للخضوع الى عملية تدقيق اجباري من قبل المنظمة العالمية للطيران المدني سنة 2024

كشف وزير النقل ربيع المجيدي، ان تونس تستعد للخضوع الى عملية تدقيق اجباري تقوم به المنظمة العالمية للطيران المدني في سنة 2024 نظرا لما تكتسيه جاهزية المطارات والسلامة الجوية من اهمية في مجال الطيران.



واضاف المجيدي، في اجابته على اسئلة نواب الشعب خلال جلسة عامة ناقشت ميزانية وزارة النقل، ان الوزارة تعمل على عديد المحاور تتعلق باعادة تنقيح مجلة الطيران المدني الصادرة سنة 1999 لتتماشي مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تونس.





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ولفت المجيدي الى وجود عديد الصعوبات في قطاع النقل الجوي وخاصة لدى شركة الخطوط التونسية من بينها تقلص عدد الطائرات لكن الشركة تسعى الى الاستثمار في الخطوط المربحة والتي تحقق نسبة امتلاء تناهز 72 بالمائة.



وشدد على ان الابقاء على الدور الاجتماعي للخطوط التونسية يتطلب جهودا جماعية لدعم الشركة علما وان الاخيرة قامت باقتناءات جديدة لطائرات اقل استهلاك للمحروقات بنسبة بين 15 و 20 بالمائة مقارنة بالنماذج الاخرى الى جانب امتلاك قدرة على الطيران المتواصل تصل الى 5 الاف كلم.



واشارالى ان الخطوط التونسية موجودة في افرقيا وتعتزم اطلاق خطوط جديدة من بينها دوالا الى جانب خط تونس - بيكين وتونس نيويورك وهي خطوط تحت الدرس وهي ليست خطط تجريبة بل رحلات فعلية ومنتظمة.



واكد عدم وجود اي الغاء لرحلة تونس - مونتريال، مشيرا الى وجود اعتبارات لا تتعلق بالشركة بل مرتبطة بمطارات الوجهة

وبين ان الطلب العالمي على الطيران ، بعد انفراج جائحة كوفيد 19، تأثرت بالفعل على مستوى قطع الغيار



واكد ان اسطول الخطوط التونسية المكون من 11 طائرة شهد العام الماضي عديد الصعوبات التي ادت الى صعوبات في تنفيذ عديد السفرات خاصة في وقت الذروة .

