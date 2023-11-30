المجيدي: العقد مع شركة تاف التركية لايزال قائما لـ25 عاما اخرى مما يتطلب التقارب لضمان مصلحة الطرفين

شدد وزير النقل ربيع المجيدي، ان اللزمة مع شركة "تاف" للاشراف على مطار الحبيب بورقيبة المنستير ومطار النفيضة بلغت حاليا 15 سنة ولاتزال 25 سنة اخرى على مستوى العقد وانه يتعين تحقيق التقارب بين الطرفين لارساء قواعد لما تبقى من اللزمة دون التنازل عن مصالح الدولة التونسية



واكد المجيدي، في اجابته على اسئلة النواب خلال جلسة عامة ناقشت ميزانية وزارة النقل، ان الاحداث الاخيرة التي جدت على مستوى مطار الحبيب بورقيية الذي تشرف عليه "تاف " منذ سنة 2008، هي محل متابعة وعمليات تدقيق عبر مخطط تصحيحي التزمت به شركة تاف بما يراعي المصلحة الوطنية



واكد المجيدي، في اجابته على اسئلة النواب خلال جلسة عامة ناقشت ميزانية وزارة النقل، ان الاحداث الاخيرة التي جدت على مستوى مطار الحبيب بورقيية الذي تشرف عليه "تاف " منذ سنة 2008، هي محل متابعة وعمليات تدقيق عبر مخطط تصحيحي التزمت به شركة تاف بما يراعي المصلحة الوطنية

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ولاحظ ان الوزارة تتابع تنفيذ العقد مع شركة "تاف "بما يراعي السيادة الوطنية واقتراح الحلول ، او التقارب، مع صاحب اللزمة ، لتحقيق التوازن على مستوى العقد مشددا على اهمية وجود قواعد لادارة هذه اللزمة وانه لا يمكن التساهل في حق الدولة التونسية في هذا العقد.



واشار المجيدي في سياق التطرق الى المطارت الداخلية ، الى وجود تصور لدى الوزارة لبعض المطارات الداخلية ليتم تغيير طريقة التسيير المباشر لهذه المطارات علما وان ديوان الطيران المدني والمطارات هو الذي يشرف على المطارات