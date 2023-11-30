المجيدي: اللجنة العليا للطلب العمومي رفضت عرض الاستثمار في ميناء النفيضة والمشروع لايزال قائما

اكد وزير النقل ربيع المجيدي، ان طلب العروض المقترح لميناء النفيضة لم توافق عليه اللجنة العليا للطلب العمومي نظرا لعدم مقبولية الشروط المالية مشيرا الى انه توجد امام تونس 3 خيارات سواء من خلال طرح طلب عروض جديد او ايجاد مستثمر استراتيجي او اعادة تصور المشروع



وشدد المجيدي، في اجابته على اسئلة نواب المجلس خلال جلسة عامة ناقشت ميزانية وزارة النقل، على ان المشروع ليس متروكا بل ان الدولة تعمل على ايجاد تمويلات له





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وقال ان ميناء النفيضة يعد امرا ضروريا بعد بلوغ 7 موائي تجارية طاقتها القصوي وغياب الارصدة العقارية وخاصة الاعماق التي تحتاجها السفن الجديدة مما يمكن من استقطاب حركة الحاويات تليها محطة متعددة الاختصاصات بما فيها استقبال الرحلات البحرية واللوجستية.



واكد انه تم عرض المشروع بصيغة الدراسات والتزويد والاعمال والتمويل مشيرا الى ان التمويل يتطلب من الدولة توفير 75 بالمائة من كلفة المشروع البالغة 1031 مليون دولار اي ما يمثل اكثر من 700 مليون دولار.



وشدد على ان الشركة التونسية للملاحة تستخذم منذ مطلع 2022 وقودا بديلا يراعي الشروط البيئة كما ان الشركة لديها مخطط للاستثمار في سفينة جديدة وفق كراس شروط يجري العمل حاليا على اعداده.