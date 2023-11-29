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بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد(الجولة 13-مباراة مؤجلة): مكارم المهدية - نسر طبلبة 27-27

Publié le Mercredi 29 Novembre 2023 - 18:24 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تعادل فريق مكارم المهدية، مساء اليوم الاربعاء بالمهدية، مع نسر طبلبة بنتيجة 27-27 في المباراة المؤجلة لحساب الجولة الثالثة عشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد.

الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي 42 14
...

2-النادي الافريقي 37 14
3-نادي ساقية الزيت 31 14
4-بعث بني خيار 30 14
5- النجم الساحلي 29 14
6-الاتحاد التميمي 28 14
-مكارم المهدية 28 14
8-نادي كرة اليد بجمال 25 14
9-سبورتينغ المكنين 24 14
10-شبيبة الشيحية 22 14
11-النادي الهلالي 21 14
12-نسر طبلبة 18 14


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