بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد(الجولة 13-مباراة مؤجلة): مكارم المهدية - نسر طبلبة 27-27

تعادل فريق مكارم المهدية، مساء اليوم الاربعاء بالمهدية، مع نسر طبلبة بنتيجة 27-27 في المباراة المؤجلة لحساب الجولة الثالثة عشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد.



الترتيب ن ل

1-الترجي الرياضي 42 14



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2-النادي الافريقي 37 14

3-نادي ساقية الزيت 31 14

4-بعث بني خيار 30 14

5- النجم الساحلي 29 14

6-الاتحاد التميمي 28 14

-مكارم المهدية 28 14

8-نادي كرة اليد بجمال 25 14

9-سبورتينغ المكنين 24 14

10-شبيبة الشيحية 22 14

11-النادي الهلالي 21 14

12-نسر طبلبة 18 14