بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد(الجولة 13-مباراة مؤجلة): مكارم المهدية - نسر طبلبة 27-27

تعادل فريق مكارم المهدية، مساء اليوم الاربعاء بالمهدية، مع نسر طبلبة بنتيجة 27-27 في المباراة المؤجلة لحساب الجولة الثالثة عشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد.
الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي 42 14
الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي 42 14
2-النادي الافريقي 37 14
3-نادي ساقية الزيت 31 14
4-بعث بني خيار 30 14
5- النجم الساحلي 29 14
6-الاتحاد التميمي 28 14
-مكارم المهدية 28 14
8-نادي كرة اليد بجمال 25 14
9-سبورتينغ المكنين 24 14
10-شبيبة الشيحية 22 14
11-النادي الهلالي 21 14
12-نسر طبلبة 18 14
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