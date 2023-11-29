تطاوين: استياء في صفوف المواطنين نتيجة تعطّب الموزّعات الآلية للبريد التونسي والمدير الجهوي للبريد يوضّح

يشكو عدد من المواطنين والطلبة بولاية تطاوين من التوقف المفاجئ لأغلب الموزعات النقدية التابعة للبريد التونسي، خاصة مكتب تطاوين المدينة الرئيسي ومكتب النور والقصور وحي المهرجان، التي تتوزّع وسط مدينة تطاوين المنطقة الأكثر استخداما للموزعات الآلية.



وعبّر عدد من متساكني الجهة، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن تذمرّهم من هذا العطب الذي تسبب في تعطّل مصالحهم نتيجة اضطرارهم للانتظار لمدة طويلة أمام الشبابيك لسحب الأموال وإلى الالتزام بالتوقيت الإداري.





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في المقابل، أوضح المدير الجهوي للبريد، فوزي الفرجاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن بعض الموزعات في الجهة تعرّضت لأعطاب خفيفة في حين يشكو البعض الآخر من تعطل شبه تام نتيجة تقادم هذا النوع من الموزعات وعدم استجابتها للعمليات التقنية الحالية.

وأبرز أن الشبكة البريدية بتطاوين تتوزّع على كامل مناطق الجهة والحركة النقدية فيها مسترسلة إلا ان أعطابا تقنية قد تطرأ على بعض الموزعات الآلية كان آخرها توقف الموزع الآلي بمكتب القصور (وسط المدينة)، مضيفا أن الإدارة الجهوية اتّصلت بالشركة المتعهدة بالصيانة التي أرسلت بدورها تقنيا لمعاينة المشكلة والذي أفاد بأن الموزع الآلي يحتاج إلى بطاقة إلكترونية خاصة تعمل الشركة على توفيرها.

وأضاف أن الإدارة الجهوية تسعى لإستبدال الموزعات المتقادمة بأخرى جديدة ذات نوعية متطوّرة، وأن اعتمادها بشكل رسمي سيكون السنة القادمة 2024، ليصبح للجهة 18 موزعا آليا ستساعد على تلبية حاجيات الحرفاء.

كما أكد الفرجاني أن تدخلات الإدارة الجهوية على مستوى إصلاح الإخلالات التقنية متواصلة على قدم وساق من خلال التنسيق المتواصل مع التقنيين، خاصة وأن استغلال الشبكة البريدية يعتبر جيدا داخل تطاوين، وهو ما يتسدعى تطوير الخدمة البريدية حيث ستركز الإدارة الجهوية موزعا آليا في مكتب المزطوية بعد إستكمال الأشغال خلال شهر ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى موزع ثانٍ في مكتب تطاوين الرئيسي نظرا لتزايد النشاط البريدي في هذا المكتب.

ودعا المدير الجهوي للبريد المواطنين إلى التواصل مباشرة مع الإدارة والتبليغ بالأعطاب بما يسمح بمعالجتها بشكل سريع وتذليل كل الصعوبات والعراقيل لتقديم خدمات جيّدة للحرفاء، مشيرا إلى أنّ جهة تطاوين تسجل المرتبة الأولى وطنيا من حيث التغطية البريدية بمعدل مكتب بريد واحد لكل 3000 ساكن.

