رواية مقبرة الغرباء : عن جحيم الضفة الأخرى عندما يتحول الوطن إلى مجرد جهة لإسناد بطاقة هوية

مقبرة الغرباء، عندما يتحول الوطن إلى مجرد جهة لاسناد بطاقة هوية، وهي تلك الضفة الأخرى التي نعبر إليها وهي في كل ذلك عنوان رواية جديدة صدرت عن دار الفردوس للنشر والتوزيع للكاتب مختار الورغمي أصيل مدينة مدنين يشتغل مساعدا بيداغوجيا للغة الفرنسية بسيدي مخلوف وفي رصيده رواية أولى سنة 2018 عنوانها "أحاديث التيه" ثم "رواحيل" سنة 2019 الى جانب مقالات متعددة في الشان العام وعدة نصوص منشورة بمواقع عربية.



واختار الكاتب في إصداره الجديد موضوع الهجرة غير الشرعية او ما يعرف ب"الحرقة" باعتبارها ظاهرة قديمة متجددة، وقد انطلق في كتابتها سنة 2020 لتاخذ منه جهد 3 سنوات كانت كافية لتشخص واقع معين وتكشف خباياه في 195 صفحة توزعت بين 7 فصول اعتمد فيها لغة جمعت بين الفصحى والعامية بما فيها من شجاعة وقدرة على التعبير والتبليغ ومما جاء فيها على لسان احدى شخصياتها"واد القمح جبانة محلولة تستنى وقتاش باش نموتوا باش يردمونا بطرف تراب ...بروا شوفوا الدنيا ...الي يشوف الشيرة الاخرى يعض اصابعه على عمر ضاع هنا".

وقال الكاتب عن اختيار عنوان روايته "مقبرة الغرباء" انها لا تحيل الى مقبرة الغرباء بجرجيس او الى فاجعة ما يعرف ب18/18 اذ اختياره العنوان سبق الحادثة حتى وان هي تطرح ظاهرة الهجرة غير النظامية التي يعيشها مجتمعنا منذ سنوات ولا زال يعيش فواجعها الى اليوم.



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وعمل مختار الورغمي على حسن تركيب اللوحات السردية وكانه في عملية مونتاج لفيلم سينمائي حيث يتجاوز الماضي والحاضر والهنا والهناك في نفس المشهد دون ان يشعر القارئ بتنافر بين العناصر مضمنا بين الحين والاخر خطابات شعرية بانواع مختلفة فصيح وعامي وغنائي سواء في التصديرات الواردة في كل فصل او في المتن الروائي وفق ما لاحظه الدكتور مسعود لشيهب استاذ الادب العربي والنقد الحديث بجامعة قابس في لقاء تقديمي للرواية.

وتسرد الرواية قصة 4 شبان امنوا بالانسان الحر الكريم وضاقت بهم السبل في وطن لم يمنحهم الا بطاقة هوية وكثيرا من التهميش والالم والمعاناة بعثهم الراوي في واد القمح واختار شخصيات متخيلة لكن قريبة من الواقع سماها بغير اسمائها الاصلية بل منحها كنيات مقصودة ومنتقاة لصورة بلاغية اكثرحسب قول الكاتب فما كان منهم الا أن يركبوا البحر وقوارب الموت من اجل الوصول الى الضفة الاخرى التي يجعلها الراوي ليست الجنة الموعودة بل مقبرة الغرباء.

يتمعن الورغمي في روايته في تصوير رحلة الابحار انطلاقا من شهادات واقعية جمعها من مهاجرين غير نظاميين هاجروا ثم عادوا واخرين هاجروا ونجحوا في الوصول وشهادات رسمية من جهات امنية الى جانب مغامرته بالتحول إلى اماكن تنطلق منها "الحرقة" وتحبك اطوارها وهو في كل ذلك لم يسع لان يكون مصورا فوتوغرافيا ينقل الواقع بقدر ما جعل لنفسه هدف تصوير معاناة الناس إيمانا منه بأن الكتابة ليست ممارسة هواية فقط بل هي مشروع والكاتب حامل رسالة.

انتهت رحلة الابحار بموت "ولد الحفيانة" (أحد الأبطال) في البحر وتتواصل رحلة بقية 3 شبان بين معاناة مراكز الايقاف ورحلة الرغبة في الذهاب الى فرنسا والبحث عن العمل لتختلف تجارب كل شاب منهم بين من تزوج من اجنبية وعاش تجربة حب وبين من سقط في مستنقع المخدرات وغيرها وكلما يظن القارئ ان العيش قد طاب لشخصية ما حتى تحل الفاجعة حيث يموت "كماتشو" شر ميتة على يد صهره وصديقه بعد ان ساءت علاقته بزوجته الايطالية ويتورط "الزقية" في العمل مع عصابة المخدرات دون أن يعلم فيموت في عملية مطاردة. أما "البرني" فيقع ترحيله الى احدى المدن التونسية غير قريته الاصلية بعد انتشار وباء كورونا، ثم يموت وحيدا غريبا .

تشابهت النهايات مثلما تشابهت بدايات هؤلاء الابطال من الرعب الى الرعب ومن مقبرة وادي القمح حيث يعيشون امواتا دون هدف في الحياة الى الموت في مقابر شتى من البحر الى ميلانو ونابولي وصولا الى مقبرة باحدى المدن التونسية الا ان "مقبرة الغرباء" هي عند الكاتب تلك الضفة الاخرى التي يتبين أن حقوق الانسان والحرية فيها ليست سوى مجرد شعارات وكذبة احيانا من خلال النظر الى المهاجر كغريب ومن خلال ما يعانيه من اشكال تمييز وتحيل وابتزاز وهضم لكل حقوقه .

طرح مختار الورغمي في روايته مقبرة الغرباء عدة قضايا اخرى ارتبطت بالهجرة غير النظامية منها الزواج من اجنبيات بفارق عمر كبير جدا فصورها بكل عمق وطرح مشكلة الاستغلال في العمل وتدخل الغريب لشراء الارض فيصبح صاحب الارض أجيرا ومعه تنتفي العلاقة مع الارض فيبرز تعرضه للاستغلال.

تتضمن الرواية عودا على بدء، حيث انطلقت من النهاية بعودة البرني من فرنسا وترحيله الى منطقة تونسية ليموت بها دون ان يفلح في تسديد دين امه التي باعت القرط لاجله فيكتب وصية ارجعوا الى امي قرطها لانه دين في رقبتي، وتكتمل بعودة زوجة البرني وصديقه حاملين في اذهانهم انه حي وانهما سيعيدان لامه قرطها في رحلة عودة من خلال مقطع يدعو الركاب للتوجه نحو الطائرة في صورة للاقلاع وفتح باب للامل والعودة الى الوطن فهذه الارض هي التي تليق بنا وليس غيرها وهو الرسالة التي حرص على تمريرها الكاتب على لسان إحدى شخصيات عمله الروائي.