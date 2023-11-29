مجلس الجامعات يدرس مشروع قانون يتعلق باحداث وكالة تونسية للطلبة الدوليين

تمحور اجتماع مجلس الجامعات الذي انعقد امس الثلاثاء بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول دراسة احداث وكالة تونسية للطلبة الدوليين، وتحسين تصنيف الجامعات التونسي.



وأفادت الوزارة في بلاغ لها الأربعاء، ان اجتماع المجلس الذي ترأسه وزير التعليم العالي منصف بوكثير، تطرق إلى دراسة مشروع قانون يتعلق باحداث الوكالة التونسية للطلبة الدوليين.

ولاحظ أعضاء المجلس، أن اغلب الجامعات التونسية قد تقدمت في مستوى الترتيب الدولي بمختلف التصنيفات الدولية وذلك اثر تقديم عرض حولها، وثمنوا ما تمّ القيام به على مستوى الوزارة في إطار دعم انخراط الجامعات في مختلف التصنيفات الدولية وتحسين ترتيبها.



...



واقروا في سياق آخر، تنظيم حملة نظافة بجميع الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي، بمناسبة اليوم العالمي للمتطوّعين الذي يوافق يوم 5 ديسمبر 2023.

وقد تمّ التطرّق إلى مختلف النقاط المدرجة بجدول الأعمال والمتمثّلة خاصة في متابعة مخرجات أعمال اللّجان المكلّفة بتقييم مردودية مدارس الدكتوراه والتسجيل بالشهادة الوطنية للدكتوراه وعروض التكوين في الشهادات الوطنية لنظام "أمد".

كما استعرض أعضاء المجلس تقدّم إنجاز المشاريع الهيكلية بالوزارة المتعلّقة بالتحوّل الرقمي وخاصة في ما يخصّ المنظومة المعلوماتية المندمجة ومشروع السحاب الرقمي القطاعي، معبرين عن ارتياحهم لتقدم هذه المشاريع .

وتداول المجلس في موضوع الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم، حيث تمّ التّأكيد على ضرورة دعوة جميع مكوّنات الأسرة الجامعية للعمل من أجل مزيد المساهمة في الاستشارة للتعبير عن رأيهم حول إصلاح منظومة التربية والتعليم.







