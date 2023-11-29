فريق طبي تونسي متطوع يقوم ب150 عملية لاستئصال الماء الابيض من العينين بغينيا

يقوم فريق طبي تونسي بحملة تطوعية بغينيا وذلك في اطار برنامج التحالف لمكافحة العمى في الدول الاعضاء بالبنك الاسلامي للتنمية وفق ما نشرته الوكالة التونسية للتعاون الفني على موقعها الالكتروني.



وينتظر ان يقوم هذا الفريق المتكون من طبيبي عيون وفني سامي، خلال الحملة التي تتواصل من 21 نوفمبر الى غاية 2 ديسمبر، حولي 150 عملية جراحية لازالة الماء الأبيض من العينين.





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كما سيتولى الفريق الطبي القيام بدوة تكوينية لفائدة اطباء عيون غنيين سيتم خلالها دعم قدراتهم وتمكينهم من استعمال تقنيات خاصة بجراحة العيون.



وتعتبر هذه المهمة واحدة من سلسلة الحملات التطوعية التي قام بها أطباء وفنيين سامين في الصحة من تونس منذ انطلاق هذا البرنامج التطوعي سنة 2003، حيث قام الخبراء التونسيون من خلاله بحوالي 30 الف عملية جراحية و58 الف عيادة طبية إضافة إلى 218 دورة تكوينية لفائدة أطباء عيون من مختلف بلدان إفريقية جنوب الصحراء.