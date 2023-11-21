فريد بن جحا: الاحتفاظ ب13 شخصا في قضية استهلاك مواد مخدرة والإفراج عن 13 آخرين

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير اليوم الإبقاء بحالة احتفاظ 12 شخصا والإفراج عن 13 شخصا آخرين في قضية استهلاك مخدرات داخل فيلا بأحد النزل بالجهة وفق ما أفاد وات اليوم فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية.



وكشفت نتائج التحاليل البيولوجية ثبوت عدم استهلاك 13 شخصا لمواد مخدرة من بينهم جندي ومترشح لانتخابات المجالس المحلية حسب ذات المصدر القضائي.

كما أذنت النيابة العمومية بالإحتفاظ بالشخص الذي يستغل الفضاء الذي حجزت فيه الوحدات الأمنية المواد المخدرة.



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وتعود أطوار هذه القضية إلى يوم السبت 18 نوفمبر الجاري عندما داهمت الوحدات الأمنية فيلا بأحد النزل في المنستير وألقت القبض على 25 شخصا من عدّة ولايات من بينهم أساتذة ومعلمين وطلبة وجندي ومترشح لانتخابات المجالس المحلية مقبول أوليا كانوا جميعا في حفل عيد ميلاد وقع خلاله استهلاك مواد مخدرة حسب ذات المصدر القضائي.