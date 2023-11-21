مثل تدارس التوجهات المستقبلية التي تهدف إلى مزيد تأطير رياضة الـ"بادل" ومناقشة الآليات والأطر القانونية لتنظيم هذا الاختصاص الرياضي محور جلسة عمل جمعت اليوم الثلاثاء وزير الشباب والرياضة كمال دقيش برئيسة الجامعة التونسية للتنس سلمى المولهي وعدد من ممثلي نوادي رياضة "البادل" بتونس.



وأكد وزير الشباب والرياضة في هذا الاطار، على ضرورة هيكلة هذا الاختصاص الرياضي الجديد ووضع إطار قانوني منظّم للعبة على غرار بقية الاختصاصات الرياضية بما يمكن من الاعتراف بها رسميا صلب الهياكل الدولية وتمثيل تونس في المحافل الرياضية الدولية إلى جانب دورها في دعم السياحة الرياضية.

وتم بالمناسبة طرح عديد الجوانب القانونية ذات العلاقة بتنظيم دورات في هذا الاختصاص الرياضي والتكوين والتي تفرض انضواءها صلب الجامعة التونسية للتنس مما يخول للرياضيين حق المشاركة وتمثيل تونس على المستوى الدولي ورفع الراية الوطنية.

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