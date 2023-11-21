معرض هدايا الصناعات التقليدية بقصر المعارض بالكرم : تنظيم يوم خاص باللقاءات المهنية

احتضن قصر المعارض بالكرم الثلاثاء، يوما خاصا بلقاءات مهنية ،على هامش تظاهرة معرض هدايا الصناعات التقليدية في دورته السابعة ، بين الحرفيين المشاركين والمشترين المهنيين في مختلف القطاعات وممثلي المؤسسات العمومية .





وتهدف هاته اللقاءات المهنية إلى إبرام طلبيات هدايا آخر السنة تشجيعا للمنتوج التقليدي التونسي وإرساء لتقاليد جديدة لدعم القطاع



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وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بن حسين، أن تنظيم مثل هاته الايام يعد مكسبا جديدا ينضاف لمكاسب أهل المهنة من حرافيين ومبدعين ومبتكرين في مجال الصناعات التقليدية

ولفت إلى أن المشاركة المكثفة التي شهدها معرض هدايا الصناعات التقليدية / 250 مهنيا/ ، تقف دليلا على أهمية هدا القطاع في المحافظة على النسيج المؤسساتي وتدعيم الحركية الاقتصادية

وأشار الوزير الى جملة الاجراءات التحفيزية التي تم اتخادها عملا بتوصيات جلسة العمل الوزارية بتاريح 15 فيفري 2016والمتمثلة بالخصوص في دعوة الوزارات والهياكل العمومية والمجلس البنكي والمالي وغرف التجارة الوطنية والغرف المشتركة ومؤسسات التأمين والجامعات المهنية في قطاع السياحة والنزل ووكالات الاسفار ، إلى تخصيص 20 بالمائة على الأقل من ميزانيتها لاقتناء منتجات الصناعات التقليدية التي تحمل الهوية التونسية

وأوضح أنه تم رقمنة الاجراءات من خلال استغلال منصة افتراضية معلوماتية لتشبيك العلاقات بما سيساعد في إقامة المعرض المهني الاول بتونس سنة 2024 لتشجيع التعامل المباشر بين المشتري والحرفي مما يحفز على مزيد التعاون والشراكة بين الطرفين بما يخدم الصناعات التقليدية التونسية ويضمن ترويجها في الاسواق الخارجية



وفي تصريح لوات شدد محمد الوسلاتي مدير شركة متخصصة في الصناعات التقليدية بمختلف انواعها ،على ضرورة تكثيف مثل هاته اللقاءات التي تتميز بتوفير فرص وصفها بالثمينة لاهل المهنة للتلاقي في المكان نفسه وابرام طلبيات مربحة للجانبين

وثمنت الحرفية درة مسلماني صاحبة مشروع في الديكور الخارجي مثل هاته اللقاءات واعربت عن سعادتها لتمكنها من امضاء اتفاق تعاون بينها وبين شركة متخصصة في الصناعات التقليدية تعهدت بمساعدتها في مزيد التعريف بمنتوجها التقليدي الفريد من نوعه وفق توصيفها

وتجدر الاشارة الى ان الدورة السابعة لهديا الصناعات التقليدية كانت قد انطلقت يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 وتتواصل الى غايةيوم غد الاربعاء 22 نوفمبر 2023 ببادرة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية وبالشراكة مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي



