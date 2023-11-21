اللجنة الوطنية الاولمبية تشارك في اجتماع لجنة الثقافة والارث الاولمبي

ابرز محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية وعضو المكتب التنفيذي للجنة الدولية الاولمبية خلال مشاركته اليوم الثلاثاء في اجتماع عن بعد للجنة الثقافة والإرث الأولمبي للجنة الدولية أهم ما قامت به اللجنة الوطنية الأولمبية في مجالي نشر الثقافة الأولمبية والرياضة المستدامة



واستعرض بوصيان وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للجنة الوطنية الاولمبية التونسية على شبكة التواصل الاجتماعي أهم الانجازات التي قامت بها اللجنة الوطنية الأولمبية في هذا المجال وذلك من خلال الشراكة على مستوى التعاون الثنائي ومع المنظمات الدولية ومع مؤسسات الدولة ومع المستشهرين الرسميّين للجنة.

كما تقدم بالمناسبة بمشروع انجاز تطبيقة رقمية للتواصل بين الرياضيّين ومع الجامعات الرياضية.

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