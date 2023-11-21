"بريكس" تدعو "الأطراف المؤثرة" للعمل من أجل وقف الحرب على غزة

دعا زعماء دول "بريكس" الجهات ذات التأثير على أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى استخدام نفوذها لتجنب المزيد من التصعيد وعدم توسيع الصراع.



وقالت رئاسة "بريكس"، في بيان عقب الاجتماع الاستثنائي للمجموعة: "لقد أكدنا على أهمية منع المزيد من زعزعة الاستقرار وتصعيد العنف، بما في ذلك عدم توسع هذا الصراع في المنطقة، ودعونا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ودعونا أولئك الذين لديهم تأثير عليهم إلى العمل من أجل تحقيق هذا الهدف"





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واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بويتن أن القمة الاستثنائية عبر الفيديو لمجموعة "بريكس"، التي عقدت اليوم الثلاثاء بمبادرة من جنوب إفريقيا لبحث الوضع في قطاع غزة والشرق الأوسط، جاءت في الوقت المناسب.



وأكد بوتين على ضرورة الهدنات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة، وشدد على أفضلية التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد.