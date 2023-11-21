Babnet

المنتخب التونسي لمواليد 2006/2005 يتوج بدورة إتحاد شمال إفريقيا بالعلامة الكاملة

Publié le Mardi 21 Novembre 2023 - 17:02 قراءة: 0 د, 30 ث
      
فاز المنتخب الوطني التونسي على نظيره الليبي بنتيجة 1/4 في مقابلة الجولة الأخيرة من دورة إتحاد شمال إفريقيا لمنتخبات مواليد 2006/2005 التي دارت اليوم الثلاثاء في ملعب فرحات حشاد بأريانة.
وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من خليل العياري في الدقيقة 22 ولؤي بن فرحات في الدقيقة 28 من ضربة جزاء وعمر بن علي في الدقيقة 47 ووجدي العيساوي في الدقيقة 55 في حين سجل للمنتخب الليبي مروان الزكوزي في الدقيقة 42.
وبهذه النتيجة، حقق المنتخب الوطني الإنتصار في جميع مبارياته منفردا بطليعة الترتيب بالعلامة الكاملة.
وكان المنتخب الوطني قد ضمن التتويج باللقب منذ الجولة قبل الأخيرة إثر تحقيقه لثلاثة إنتصارات متتالية.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 277402


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*