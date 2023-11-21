قبلي: انطلاق دورة تكوينية في تثمين عراجين النخيل لفائدة 15 امراة من معتمدية سوق الاحد

انطلقت عشية امس الاثنين، دورة تكوينية في تثمين عراجين التمور لفائدة 15 امراة من معتمدية سوق الاحد، في اطار التعاون بين المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية ومجمع دار الدقلة بالمعتمدية.



واوضح المندوب الجهوي للصناعات التقليدية عبد الكريم معالي، صباح اليوم الثلاثاء، لصحفي "وات" ان هذه الدورة التكوينية، تنتظم على امتداد 15 يوما بدعم من وكالة التعاون التونسي السويسري، وتندرج في اطار سلسلة من الدورات التي تنظمها المندوبية بمختلف معتمديات الجهة، لتمكين الحرفيات وربات البيوت من اتقان صنع صناديق لتعليب التمور من بقايا النخيل واساسا من بقايا العراجين.

واشار معالي الى الاقبال الكبير من النساء الواحيات على الدورات التكوينية، في مجال تثمين عراجين التمور وبقايا النخيل، نظرا لتوفر المادة الاولية وسهولة الحصول عليها خاصة اثناء وعقب موسم الجني



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كما اكد المصدر ذاته ان التوجه نحو استعمال صناديق تقليدية الصنع في مجال تعليب التمور، سيساعد على اعطاء قيمة مضافة اكبر للمنتوج في عملية التسويق، كما انه يوفر فرصة هامة للحرفيات للحصول على مورد رزق مع تامين عملية تنظيف الواحة، مما سيساعد في المحافظة على جودة التمور وحمايتها من الافات التي قد تجد في بقايا عملية الجني مكانا للتكاثر على غرار افة عنكبوتة الغبار.

وعبرت مشاركات في هذه الدورة التكوينية لصحفي "وات" عن سعادتهن بتعلم حرفة جديدة تعتمد موادا اولية غير مكلفة ومتوفرة بالجهة، ودعت المشاركات الى التنسيق مع معامل تعليب التمور والمصدرين من اجل اقتناء المنتوج لحرفي خاصة وانه يوفر نمطا جديدا في التعليب، ذو طابع تقليدي، يعتمد على مخلفات الواحة.