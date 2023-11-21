بطاقة إيداع بالسجن ضد محرز الزواي المسؤول السابق بوزارة الداخلية في قضية التآمر على أمن الدولة

أصدر قاضي التّحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسّجن ضد محرز الزواري ، المسؤول السابق بوزارة الداخلية، في قضية التآمر على أمن الدولة، وفق ما أكدته اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للانباء الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قداس



وتواصل الأجهزة القضائية التحقيق في هذه القضية، التى تشمل ساسيين ورجال أعمال وناشطين صدرت في حق عدد منهم بطاقات ايداع بالسجن منذ فيفرى 2022 من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأمين الحزب الجمهوري عصام الشابي والأمين العام السباق للتيار الديمقراطي غازى الشواشي





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وأضافت قداس ، أنه جرى القاء القبض على الزواري المفتش عنه ، وتقديمه أمام قاضي التحقيق الذى استمع اليه وأصدر بطاقة إيداع في حقه

وكان شغل خطة مدير المصالح المختصة بوزارة الداخلية خلال فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة ، وسبق أن أصدر قاضي التحقيق في حقه سنة 2022 بطاقة ايداع في القضية المعروفة بقضية التسفير الى بؤر التوتر ، قبل ان يتم الافراج عليه موفي نفس السنة. وتشمل القضية إطارات أمنية وسياسيين.





