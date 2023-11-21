بعد غياب منذ 2014...أيام الفيلم الأوروبي بتونس تعود من جديد

بعد غياب لنحو عشر سنوات تعود تظاهرة أيام الفيلم الأوروبي بتونس من جديد لتلتئم هذا العام من 23 إلى 30 نوفمبر الحالي.

وتتضمن الدورة الحالية لهذه التظاهرة التي أقيمت آخر دورة لها في تونس سنة 2014، عروضا متنوعة يناهز عددها 20 فيلما ستتوزع على الكاف ومنزل بورقيبة (ولاية بنزرت) وجمال (ولاية المنستير) وتونس العاصمة، بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس.



وسيتابع الجمهور عروض الأفلام في كل من قاعة (أ ب س) وسينما الريو وسينما مدار ، وسينما ميتروبول بمنزل بورقيبة ومسرح الجيب بالكاف ومركز فنون بجمال.



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وتقام الدورة الحالية بمشاركة عديد المراكز الثقافية والمعاهد الثقافية للبلدان أعضاء الاتحاد الأوروبي الموجودة في تونس منها إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا واليونان والمجر وفنلندا والدنمارك وهولندا وبولونيا والسويد وكرواتيا . كما تقام بدعم من مهرجان الفيلم الأوروبي .

