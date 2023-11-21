اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، تدعو الى مسيرة وطنية في 29 نوفمبر ،اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

اعلنت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين المجتمعة مساء امس الاثنين بمقر النقابة الوطنية للصحفيين عن الإتفاق على الدعوة لمسيرة وطنيّة يوم 29 نوفمبر 2023 وهو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني



وجاء في بلاغ صادر عن اللجنة التي تتضمن في تركيبتها ممثلين عن أهم المنظمات الوطنية والجمعيات والأحزاب السياسية الدعوة لتجاوز الخلافات وللعمل المشترك من أجل انجاح هذه المسيرة





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كما وجهت اللجنة دعوتها الى الشعب التونسي للتعبئة العامة و"ضرورة أن نكون في مستوى الموعد باعتبار مسؤولية المساهمة في الضغط الدولي للوقوف إلى جانب اخواننا في فلسطين" على ان تكون تحركات عارمة على مستوى كل دول العالم لدعم للشّعب الفلسطيني نظرا الى ما يتعرض له من إبادة جماعية واستهداف الرضع والأطفال والنساء والشيوخ.

