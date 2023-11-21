تكريما للنحات الراحل الطيب بالحاج أحمد : تنظيم يوم دراسي موفى ديسمبر بسوسة حول "فنّ النّحت المعاصر بين القيم الجماليّة ورهانات الفضاء اليومي المعيش"

اعترافا بمسيرة الفنّان، النّحات الرّاحل، الطّيب بالحاج أحمد (1949-2022) وتكريما لروحه في ذكرى وفاته الثانية، تنظم المندوبيّة الجهوية للشؤون الثقافيّة بسوسة بالتّعاون مع الرّابطة التونسية للفنون التشكيلية والمعهد العالي للفون الجميلة بسوسة ومتحف الفن المعاصر الطّيب بالحاج أحمد يومًا دراسيّا بعنوان "فنّ النّحت المعاصر بين القيم الجماليّة ورهانات الفضاء اليومي المعيش" وذلك يوم 23 ديسمبر 2023 بالمتحف الأثري بسوسة، بداية من التاسعة والنّصف صباحا.



ووفق ما أعلن عنه منسق هذه الفعالية الثقافية، الأستاذ لطفي بن صالح، على صفحته الرسمية، من المنتظر أن يتضمن هذا اليوم الدراسي أربع جلسات تتضمن الأولى مداخلات تتعلق بـ"المرجعيّات الجماليّة للفنان الطيّب بالحاج أحمد" و"تنوّع التّقنيات النّحتيّة لدى الفنّان الطيب بالحاج أحمد، بين الكلاسيكي والحديث والمعاصر" و"حوار الخامات الطّبيعيّة والصّناعيّة في منجز الفناّن الطيب بالحاج أحمد".





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أما الجلسة الثانية فسيتم خلالها التطرق إلى "أعمال الطيب بالحاج أحمد في المكان العمومي وتجربة الفضاء المفتوح" و"مشاركات الفنان الطيب بالحاج أحمد في الحياة الثقافيّة بتونس وبالخارج".



وستخصص الجلسة الثالثة للإجابة عن جملة من التساؤلات منها بالخصوص "أيّ حضور لتقنيات النّحت الكلاسيكي والحديث في التّجارب الفنيّة التّونسيّة؟" و"أيّة منزلة للخامات الطّبيعيّة في تجارب النّحاتين التّونسيّين الرّاهنة: سؤال البيئة وفنّ الاستعادة؟".



وسيتناول المشاركون في الجلسة الرابعة موضوع " فنّ النّحت بتونس والرّهانات الجماليّة والرّمزيّة في السّاحات العموميّة ومداخل المدن: مقاربات نقديّة" وكذلك "النّحاتون المعاصرون ورهانات الحياة على الأرض في الفن المعاصر: مفهوم الاستدامة والإحياء الإيكولوجي من خلال تجارب "فنّ الأرض" و"فنّ الموقع"... .



وفي ختام جلسات هذا اليوم الدراسي الذي يتولى تنسيقه الفني الأستاذ يوسف بالحاج أحمد، نجل الفنان المكرّم، ويكون فيه الفنان والأستاذ الجامعي خليل قويعة، المستشار العلمي، سيقع صياغة جملة من التوصيات على ضوء مداخلات المشاركين، وتنظيم زيارة إلى متحف الفنّ المعاصر الطّيب بالحاج أحمد، فضلا عن تقديم وسام تكريم مُهدى إلى روح الفنان الراحل.