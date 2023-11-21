سليانة: تنفيذ حملات للتصدي للاعتداءات على الملك العمومي للمياه

قامت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سليانة، بالاشتراك مع الوحدات الأمنية والسلط المحلية بتنفيذ جملة من الحملات للتصدي للاعتداءات على الملك العمومي للمياه، تركزت بمعتمديات الروحية وسليانة الجنوبية والعروسة



وبين والي سليانة وليد العباسي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الهدف من هذه الحملات (التى تم تنفيذها نهاية الاسبوع المنقضي) ردع المعتدين، وذلك تماشيا مع السياسة المعتمدة في التصدي للاعتداءات، في ظل حالة الجفاف التي تعيشها البلاد.





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و أضاف أنه تم حجز عدد من المعدات على مستوى وادى سليانة بمعتمدية سليانة الشمالية وحجز3 حفارات و10 مضخات و7 محركات كهربائية، بمعتمديات العروسة و بوعرادة وسليانة الجنوبية، فضلا عن القيام ب4 عمليات ردم لآبار بمعتمديات الروحية و سليانة الجنوبية وبوعرادة.



من جهته، قال المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية منصف الهرمي، ان اشكالية الحفر العشوائي للأبار واستنزاف المائدة المائية، اصبحت ظاهرة بولاية سليانة، خاصة بمعتمديات الروحية و الكريب وبورويس، لافتا الى انه تم تسجيل عدد هام من عمليات حفر الأبار العشوائية، مقابل اصرار السلط الجهوية على مقاومة الظاهرة.



وأشار الهرمي الى انه تم حجز وتحرير محاضر في الغرض، مشيرا الى صعوبة العملية في ظل اصرار المخالفين على منع حجز معداتهم، علما وأن ولاية سليانة تعد حوالي 300 بئر عشوائي خلال السنوات المنقضية.