إلقاء القبض على عنصرين تكفيريين مفتش عنهما(الحرس الوطني)

تمكنت الوحدات الاستعلماتية بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة إقليم أريانة من ضبط عنصر مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم بالسجن لمدة 3 سنوات، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء السبت عن الادارة العامة للحرس الوطني.



كما تمكنت دورية تابعة لأحد مراكز الأمن العمومي بمنطقة الحرس الوطني بالمحرس إقليم صفاقس، من إلقاء القبض على عنصر مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، والسرقة والعنف، ومحكوم بالسجن لمدة 5 سنوات وشهرين.





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وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهما، بحسب البلاغ ذاته





