إلاعلان عن انطلاق الموسم الجديد 2023/2024 من البطولة الإفريقية للمدارس لكرة القدم

تم لإعلان عن إطلاق الموسم الجديد 2023/2024 من البطولة الإفريقية للمدارس لكرة القدم، حيث يستعد قسم الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لبدء تصفيات النسخة الثانية من هذه البطولة المخصصة لأطفال المدارس في القارة، كما تصوره رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي.



و ستنظم المنافسة على ثلاث مراحل (على المستوو الوطني ثم على مستوى المناطق ثم على الصعيدالقاري)، وتتيح للفتيان والفتيات في المدارسة.

وبالإضافة إلى طبيعتها التنافسية على أرضية الميدان في الملاعب، تسمح البطولة المدرسية الإفريقية لكرة القدم للممارسين ببناء قدراتهم خارج الملعب.



...





وبعد انطلاق المنافسة على المستوى الوطني، تستعد "كاف"، بالتعاون الوثيق مع اتحاداتها الإقليمية، لتنظيم مرحلة المنطقة وستحتضن مصر اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم من 18 الى 20 ديسمبر المقبل



ويذكر ان 804 480 تلميذ وتلميذة شاركوا في النسخة الأولى من المنافسة يمثلون

28862 مدرسة من 44 بلدا.

و أقيم النهائي القاري في ديربان، جنوب إفريقيا، في أفريل 2023. وفازت مدرسة فاونتن غيت دودوما الثانوية (تنزانيا )، بالنسخة القارية وتوجت بطلة العالم في فئة الفتيات.

وتوجت مدرسة بن سيكو سيلا، من غينيا بلقب البطولة في نهائي المسابقة الموسم الماضي في فئة الفتيان.