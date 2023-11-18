حوالي 300 مشارك في فعاليات اليوم البرالمبي بجربة في فرصة لاستكشاف الطاقات والتعريف بالرياضات

احتضنت اليوم القاعة الرياضية بجربة حومة السوق فعاليات اليوم البرالمبي الذي دابت على تنظيمه اللجنة الوطنية البرالمبية التونسية وذلك بمشاركة حوالي 300 مشارك و14 جمعية و6 جامعات بهدف التعريف بالرياضات الجديدة في تونس وتمكين المشاركين من ممارستها واختيار عناصر لادماجها بالفرق وفق محمد المزوغي رئيس اللجنة الوطنية البرالمبية.





واشار الى امضاء اللجنة اتفاقية مع المعهد الفرنسي بتونس لتنمية هذه الرياضات الى جانب توزيع تجهيزات رياضية على عدد من المشاركين من ولايات مدنين وقابس وتطاوين من منظوري الجمعيات لتمكين ذوي الهمم من ممارسة الرياضة وتنميتها وتشجيعهم عليها وفسح الافق امامهم للتالق وطنيا وعالميا ايضا حسب قوله.



...





وسيعقب هذا اليوم البرالمبي بجربة ايام اخرى بجهات من البلاد ومنها جندوبة والكاف وعدة جهات اخرى من اجل التعريف بالرياضات وتوسيعها بين ذوي الهمم لتتجاوز رياضة العاب القوى الى رياضات اخرى وصل عددها الى 7 رياضات مختلفة خاصة وان تونس ستشارك سنة 2024 بباريس باربعة اختصاصات رياضية.

واعتبر المزوغي ان هذه المشاركة تعتبر مهمة لتونس في عالمها العربي والافريقي حيث تتصدر تونس في العاب القوى مراتب متقدمة احتلت فيها المرتبة السابعة في العالم في بطولة العالم الاخيرة لالعاب القوى من بين اكثر من 150 بلد.

وفتح هذا اليوم المجال واسعا للمشاركين من الاطفال لممارسة عدة رياضات والتجول بينها لاستكشاف قدراتهم وامكاناتهم مستمتعين بهذه الفرصة التي اتيحت لهم للتعارف ايضا.

وحسب المدربة الفة خماسي الضاوي فان تجربتها مع ذوي الهمم ممتعة ومفيدة مؤكدة الطاقات الكبرى الكامنة في هذه الفئة التي تتطلب مجهودا ودعما للتالق والابداع وطنيا ودوليا .

ومن جهته اعتبر الحكم الدولي ومساعد مدرب المنتخب الوطني لكرة الطاولة جوهر رامول ان مشاركته كاطار فني في هذه التظاهرة ستمكن من اختيار مواهب من بين ذوي الهمم القادرين على التالق وطنيا وعلى الصعيد الدولي مشددا على اهمية هذه المناسبة في نشر رياضات ذوي الهمم في جميع جهات البلاد التونسية وادخال الفرحة والمتعة على هذه المجموعة من المشاركين .

واعتبرت اللاعبة هديل بن غريب في الفريق القومي للتجذيف ومتحصلة على الميدالية الفضية في بطولة افريقيا ان هذه التظاهرة فرصة للتعريف بالرياضات وباهميتها لذوي الهمم في حياتهم جسديا وذهنيا وفهم جملة هذه الاختصاصات التي لكل منها متعته وفوائده على الصحة وفي الحياة.