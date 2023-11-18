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الاتحاد المنستيري يفوز وديا على الملعب التونسي 3-1

Publié le Samedi 18 Novembre 2023 - 18:50 قراءة: 0 د, 17 ث
      
فاز الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم السبت على الملعب التونسي في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير في اطار التحضيرات التي يجريها الفريقان استعدادا للرهانات القادمة.
وجاءت ثلاثية الاتحاد المنستيري بفضل بلال ايت مالك (17) وفيصل المناعي (64) وعلاء الدريدي (83) فيما تحقق الهدف الوحيد للملعب التونسي عن طريق اللعب نضال الليفي (47).


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