الكاف: إجراءات استباقية لضمان ديمومة التزود بالماء الصالح للشرب والاقتصاد فيه وترشيد استعماله

أقر المشاركون في اليوم التحسيسي حول موضوع "الشح المائي وترشيد استعماله " الذي انتظم، اليوم السبت بمقر ولاية الكاف، جملة من التدابير الرامية إلى استدامة التزود بالماء الصالح للشرب والاقتصاد فيه وترشيد استعماله، وذلك تبعا للصعوبات التي تواجه عملية توفير الماء الصالح للشرب في الجهة، والتي أصبحت تستوجب اتخاذ إجراءات عملية عاجلة للحد من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تمس منظومة التزود بالماء بصفة عامة



واكدت رئيسة إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بالكاف هاجر البحيري بالمناسبة، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الوضع المائي أصبح دقيقاً في الجهة على اثر تدني مستوى المخزونات المائية، سواء على مستوى المائدة المائية أو المنشآت، بما دفع إلى إطلاق صيحة فزع وتنظيم حملات لتحسيس المواطنين بضرورة الاقتصاد في الماء وترشيد استهلاكه وعدم تبذيره حفاظاً على ديمومة هذ الثروة واستغلالها على الوجه الافضل، على حد تعبيرها.





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وأشارت في هذا السياق الى أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، اتخذت جملة من الإجراءات الاستباقية لتجنب نقص المياه، ومنها إنجاز حفريات مائية عميقة جديدة في كل المعتمديات وربط بعض الآبار التي وقع استكشافها بشبكة توزيع المياه ومنها بعض الآبار التابعة للخواص، على حد قولها



وبين المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية كمال الدريدي أنه تم اتخاذ إجراءات مصاحبة لحسن استغلال الثروات المائية وتوظيفها للماء الصالح للشرب أو لري الزراعات ذات الأولوية، ومنها مقاومة الربط العشوائي بالشبكة واستغلال مياه السيلان بالأدوية أو السدود بغير وجه قانوني أو حفر آبار بدون ترخيص، مع حجز كل المعدات المستعمله في الغرض وتحرير محاضر ضد المخالفين، مشيرا الى أن الحملة التحسيسية ستشمل كل معتمديات ولاية الكاف وكذلك كل المؤسسات ذات الاستهلاك العالي للمياه سيما وأن المخزونات المائية تدنت بشكل كبير في الجهة خاصة على مستوى السدود العادية أو التلية على حد تأكيده.